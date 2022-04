Tchad : l’ONAPE tente de recouvrer 149 millions Fcfa d’impayés dans la Tandjilé

Une mission de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) est à Laï. Elle a eu une séance de travail ce 10 avril 2022 avec les chefs de canton de la province de la Tandjilé.



C'est dans le souci de recouvrer les impayés des crédits agricoles octroyés aux producteurs de la tandjilé que l'ONAPE a dépêché cette mission à Laï. La mission à échanger avec les chefs de canton de la province pour voir quelle stratégie mettre en place afin de recouvrer les fonds octroyés aux producteurs. Les impayés s'élèvent à plus de 149 millions de FCFA.



Peu avant les échanges, la cheffe de bureau provincial de l'ONAPE de la Tandjilé, Gnora Martin, a présenté la situation des impayés par année et par canton. « Ne soyez pas surpris si l'ONAPE ne finance pas la province de la Tandjilé », a laissé entendre le chef de mission Ahmat Sabour Siam par ailleurs chef de service crédit agricole de l'ONAPE.



Même avis partagé par le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle Naïkissia Siama. « Nous sommes là pour chercher les voies et moyens pour qu'on n'en n’arrive pas au pire dans la province de l'or blanc. « Qui dit l'or blanc, dit aussi agriculteur. Et donc faisons un effort », a-t-il souligné.



L'inspecteur général du ministère de la Fonction publique, Wardougou Mahamat, a interpellé les chefs de canton afin qu’ils obligent les bénéficiaires à rembourser ces crédits.



« Pour le bonheur de tous, que les bénéficiaires remboursent ces crédits pour permettre aux autres producteurs de la Tandjilé d'en bénéficier », a-t-il conclu. Les chefs de cantons, à leur tour, ont rassuré la mission qu'ils feront de leur mieux pour recouvrer ces fonds dans un délai raisonnable.