Tchad : l'ONDD organise un atelier de validation de la 2ème série de rapports dimensionnels

En effet, faire du dividende démographique un pilier important du développement durable du Tchad passe, par la mise à disposition en temps réel des informations fiables sur l'évolution des principaux indicateurs socio-économiques entrant dans la détermination des indicateurs dimensionnels.



C'est dans cette optique que le ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, à travers l'Observatoire National du Dividende Démographique, organise du 28 février au 04 mars, un atelier sur la validation des rapports de suivi du processus de capture du dividende démographique. La cérémonie de lancement officiel dudit atelier a eu lieu ce 28 février 2023, au Centre EDEN PARK de Koundoul.



À l'occasion de cet atelier, les experts vont axer leur travaux sur les points suivants: examen et validation du rapport sur le déficit du cycle de vie, examen et validation du rapport sur la qualité du cadre de vie, examen et validation du rapport sur l'indicateur du développement humain étendu, examen et validation du rapport sur les dynamiques de pauvreté, examen et validation du rapport sur l'indice des réseaux et territoires, examen et validation du rapport national DDMI, et enfin, calcul des indicateurs de transition et de stabilité dans la pauvreté, calcul de l'indicateur synthétique de sortie de pauvreté.



Le coordonnateur du projet SWEDD, Aboubakar Adoum Ibrahim, explique que « faire du dividende démographique, un pilier important de développement durable du Tchad, reste un défi qui exige de chacun des parties prenantes à s'impliquer davantage ».



La secrétaire générale adjointe du ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, Amgoudja Daoud Soumaine, a salué les efforts consentis par les experts de l'ONDD et du projet SWEDD : « l'équipe des recherches NTA pour l'élaboration de ces différents rapports de suivi du dividende démographique de notre pays sont soumis à votre appréciation ».



« Ces documents soumis à votre amendement seront d'une utilité pour la planification du développement au niveau central comme au niveau des collectivités. Ils serviront de référence stratégique dans la planification actuelle marquée par la préparation du nouveau PND 2022-2026, en vue d'atteindre les objectifs de croissance économique du pays... », poursuit, la secrétaire générale.



« En tant que experts nationaux dans vos domaines respectifs, votre contribution pertinente est très attendue sur les divers rapports en vue d'en améliorer significativement la qualité », conclut Amgoudja Daoud Soumaine.



Il faut rappeler que l'Observatoire National du Dividende Démographique (ONDD) est un établissement public de veille informationnelle, sous la tutelle du ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux.