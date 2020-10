Tchad : l'ONECS annonce des concours d'entrée à l'École nationale des TIC

Le directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), Pr. Bakari Abbo, a annoncé vendredi, dans un des communiqués, l'ouverture de concours d'entrée à l'École nationale supérieur des technologies de l'information et de la communication (ENASTIC).



Un concours d'entrée en 1ère année du cycle du diplôme de technicien supérieur à l'ENASTIC est ouvert au titre de l'année académique 2020-2021.



Deux concours d'entrée en 1ère année pour les filières Informatique, Télécommunications et multimédias, et management des TIC sont également ouverts.



Les concours sont ouverts à des candidats de deux sexes titulaires du baccalauréat de l'enseignement supérieur générale et technique pour certaines séries.



Un dossier de candidature doit être adressé à l'ONECS.