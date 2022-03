Tchad : l'ONECS annonce la date des inscriptions pour le baccalauréat 2022

L'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) informe ce 3 mars 2022 à travers une note circulaire les candidates et candidats libres au baccalauréat session 2022 que les inscriptions démarreront le 10 mars 2022.



Les conditions d'inscription sont les suivantes:

Pour les candidats libres nationaux:

-Un certificat de scolarité

-Un relevé d'échec au baccalauréat pour les redoublants ou avoir au moins 25 ans pour les nouveaux;

-Une copie de la carte d'identité nationale ou carte Biométrique;

-Une copie de l'arrêté d'intégration pour les candidats libres Enseignants.

-Un montant de vingt-cinq mille francs (25 000 CFA pour les candidats non enseignants et Dix mille (10 000) pour les candidats enseignants payable à l'agence comptable de l'ONECS.



Candidats libres étrangers:

-Une carte consulaire valide

-Un certificat de scolarité

-Une attestation de probutoire vérifiée et authentifiée pour les candidats camerounais;

-Une (1) copie certifiée d'acte de naissance comportant au moins nom et prénom;

-Un certificat de Nationalité;

-Un certificat de résidence;

-Un montant de vingt-cinq mille francs (25 000) CFA pour les candidats de la zone CEMAC et Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour les candidats étrangers hors CEMAC payable à l'agence comptable de l'ONECS.