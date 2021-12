Dans un communiqué officiel, le directeur général de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS), le Pr Bakari Abbo informe les candidates et candidats à l’examen de Brevet de Technicien Supérieur (BTS), que ledit examen, initialement prévu pour le 18 et 19 décembre 2021, est reporté au 8 et 9 janvier 2022.



A cet effet, la date clôture de dépôt des dossiers est repoussée au 30 décembre 2021.