Tchad : l'ONECS organise le Brevet de technicien supérieur national 2021-2022

Cet examen est ouvert aux étudiantes et étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique ou d'un diplôme jugé équivalent et ayant rempli toutes les exigences académiques de leur formation.



Le dépôt des dossiers se fait dans les établissements de formation pour les candidats officiels et à l'ONECS pour les candidats libres.



La date de clôture des dossiers est fixée au 5 décembre et l'examen se déroulera du 10 au 11 décembre 2022.