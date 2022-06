Tchad : l’ONG ACID mobilise la jeunesse pour consolider la paix

Ngassadi Epainete, coordonnateur de l’ONG ACID, a relevé que son organisation entend mener ses activités sur le changement climatique, faire la politique de l’environnement à travers la gestion des déchets dans les communes, et encourager les jeunes aux actions civiques citoyennes tendant vers la consolidation de la paix. Pour lui, cette séance d’information a pour but de rappeler aux participants les missions principales, les objectifs et le champ d’action de leur organisation.



Ngassadi Epainete appelle les jeunes à adhérer massivement car l’ACID envisage faire des grandes actions dans les jours à venir. « Toute personne voulant intégrer notre organisation, si elle a des bonnes initiatives et des idées pour permettre de nous faire grandir, est la bienvenue ».