Tchad : l’ONG ADI et SWEED se mobilisent pour la santé des adolescentes au Kanem

Cette conférence-débat s'inscrit dans le cadre des activités de communication visant à promouvoir le changement social et comportemental, et a été animée par Abdelkerim Mbodou Taher, le représentant du Programme Elargi de Vaccination (PEV) de la délégation sanitaire du Kanem. La conférence a duré plus d'une heure, pendant laquelle le conférencier a répondu à de nombreuses questions des participants. Ces derniers, satisfaits des réponses fournies, ont également partagé des contributions et des témoignages.



La conférence s'est achevée avec une photo de groupe pour marquer cette occasion.