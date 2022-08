Tchad : l'ONG APAD peaufine les stratégies pour une bonne participation des jeunes au dialogue

L'ONG Action de partenaires pour l'appui au développement (APAD) a organisé un forum citoyen au cours duquel elle a analysé l'implication des jeunes dans la transition. Il ressort de cette analyse "les ratés et les réussites" de cette transition. Pour les réussites, il y a entre autres la nomination des jeunes à des postes de responsabilité, leur implication dans la transition, l'initiative 50.000 emplois pour les jeunes ainsi que leur intégration à la fonction publique. Quant aux ratés, le forum a listé le quota insuffisant alloué aux jeunes, leur manipulation, le manque de formation préalable relative au projet 50.000 emplois, etc.



En ce qui concerne le dialogue, le forum a fait quelques propositions pour "une meilleure participation" des jeunes. Il s'agit d'identifier les jeunes compétents qui doivent participer effectivement aux débats sur tous les thèmes. Le forum recommande l'organisation d'un cadre pouvant regrouper les jeunes participants au dialogue. Les critères de sélection des jeunes doivent clairement être définis entre autres. Le dialogue terminé, un cadre de suivi et d'évaluation des résolutions en faveur des jeunes est recommandé.