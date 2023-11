Tchad : l'ONG CSJEFOD lance des activités de sensibilisation dans trois provinces

Le 2 novembre 2023, à la Bibliothèque Nationale, l'ONG Centre de Solidarité des Jeunes pour la Formation et le Développement (CSJEFOD), en partenariat avec le CONOREC et le PNUD, a officiellement lancé des activités de sensibilisation dans trois provinces du Tchad, notamment N'Djamena, la province de Mandoul et la province de Mayo-Kebbi Ouest.



Cette sensibilisation vise à promouvoir les recommandations issues du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), ainsi qu'à plaider auprès des élus locaux et des leaders d'opinion, en faveur d'une participation massive aux élections référendaires.



Selon le président du conseil d'administration de l'ONG CSJEFOD, Ngarti Ngrahingar Désiré, le PNUD a recruté 22 organisations de la société civile, dont l'ONG Centre de Solidarité des Jeunes pour la Formation et le Développement (CSJEFOD), pour mettre en œuvre des activités dans 114 départements et 23 provinces du Tchad.



Cette initiative vise à susciter l'engagement massif de la population tchadienne, notamment des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des déplacés internes et des réfugiés, dans les dialogues et à couvrir l'intégralité du territoire dans le processus d'élaboration de la constitution.



Le président souligne que l'objectif principal actuel est de mener des activités de sensibilisation de proximité pour assurer la participation de la population, des autorités locales, des leaders et des organisations de la société civile dans le processus électoral.



Il met en avant l'importance de la prise en compte du principe de l'égalité entre les citoyens, ainsi que des questions liées au genre et aux groupes vulnérables, dans la nouvelle constitution. Il précise que, après le référendum, des élections présidentielles, législatives et locales seront organisées, exigeant un retour à l'ordre constitutionnel.



Par ailleurs, il souligne que le PNUD et ses partenaires soutiennent la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, axée sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix et le développement, conformément aux principaux traités de la Convention régionale de l'ONU auxquels le Tchad adhère, tels que la Charte de l'Union Africaine sur la Démocratie et la Gouvernance, et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.