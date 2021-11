Tchad : l'ONG "Compagnon du monde rural" se mobilise face aux vulnérabilités de la population

Avec des multiples objectifs tels que la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la marginalisation des couches vulnérables, la lutte contre le changement climatique, l'ONG "Compagnon du monde rural" s'engage également à favoriser l'accès à l'eau potable, la protection de l'environnement, l'éducation des enfants vulnérables, l'intervention dans le domaine de l'urgence humanitaire, la réalisation des programmes de développement social et de grande envergure à l'échelle nationale, sans perdre de vue la sensibilisation et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (MST).



L'ONG intervient sur tout le territoire avec un fort encrage dans la province du Mayo Kebbi Ouest et des activités dans le Mayo Kebbi Est, la Tandjilé, Le Chari Baguirmi et la ville de N'Djamena.



"Compagnon du monde rural" a pour slogan l'emploi jeune, l'entrepreneuriat féminin et l'accès à l'eau.



C'est le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoube Pafalet Pataïdang, qui a présidé la cérémonie des activités au CCN de Pala, en présence du président du conseil d'administration de l'ONG "Compagnon du monde rural", Zian Saint Léon, et du consultant international en stratégie de développement, Aly Ane Diop, par ailleurs partenaire de ladite ONG.