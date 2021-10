Tchad : l'ONG Concern Worldwide organise un concours d'innovation technique

Dans un communiqué de presse, l'ONG Concern Worldwide annonce l’organisation d’un concours d'innovation technique pour la construction des « Charrettes-Ambulances ».



Ce concours est ouvert aux particuliers, associations et établissements ou centres de formation techniques et professionnels agrées par l'Etat.



Enfin, les termes de référence dudit concours et les spécifications sont à retirer au bureau de l'ONG Concern Worldwide, sis au quartier Klemat, non loin des bureaux de SAAR Assurance. Les candidatures sont attendues jusqu'au vendredi 05 novembre à 12 heures précises.