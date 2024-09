Tchad : l'ONG Direct AID organise une session de formation des enseignants à Mbikou

Cette formation a été lancée ce jeudi 26 septembre 2024 par l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou. Durant trois jours, les enseignantes de trois établissements scolaires à savoir, Al-Ikhlas, Al-Ahmal de Mbikou et Alfourkan de Bébédjia, auront à échanger sur la gestion des classes, la préparation des fiches pédagogiques sur les différentes leçons, mais aussi et surtout, les didactiques en calcul.



A l'accueil de la séance de formation, le directeur adjoint du centre koweïtien de Mbikou, Abdelhakim Adam Abdelkader, laisse entendre que l'organisation d’une telle formation est une obligation pour le centre afin de favoriser une bonne émergence pédagogique de ses enseignants, dont les bénéficiaires sont les élèves.



Dans son discours de lancement, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim, s'est réjoui de l'initiative qui selon lui, revêt d'une importance capitale. Il vient à point nommé pour améliorer la qualité de l'enseignement dans le centre koweïtien de Mbikou.



Il a demandé aux enseignants d'appliquer ce qu'ils auront appris de leurs formateurs. L'équipe d'encadrement de cette séance de formation est composée des inspecteurs de pool, et des inspecteurs pédagogiques.