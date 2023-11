Tchad : l’ONG Direct Aid et l’Agence Kwotien favorisent le développement local à Korowolo

L’ONG Direct Aid, à travers l’Agence Kwotien de Sarh, a remis ce 08 novembre 2023 au village à Korowolo dans le département du Lac-Iro, sous-préfecture de Bohobé, des kits de développement local à 57 personnes vulnérables.



C’est le préfet du Lac-Iro, le colonel Bakhit Brahim Haggar qui a présidé la cérémonie.



Ce sont 57 personnes dont 5 femmes tous vulnérables, bénéficiaires des kits de développement local, composés respectivement des moulins, magasin céréale, 5 machines à coudre, 22 bœufs, 25 moutons ,90 chèvres, 10 timbres mobiles contenant divers articles commerciaux, pour un coût global estimé à 30 millions de FCFA.



Le chef de canton de Bohobé, Abdoulaye Ngaré a exprimé leur reconnaissance à l’ONG Direct Aid pour avoir pensé aux personnes vulnérables de son village. Il a rassuré à l’ONG Direct Aid de la bonne gestion et le suivi de ces matériels pour le développement de son village et a demandé à l’ONG de toujours penser à son village, surtout avec la construction des écoles et des centres de santé.



Par ailleurs, le chef de canton de Bohobé, Abdoulaye Ngaré, s’est réjoui de ce geste salvateur. Ce don de kits de développement local va soulager un tant soit peu sa population Le représentant de l’ONG Direct Aid, Adam Abakar, a dit que leur ONG œuvre aux côtés des personnes vulnérables, et surtout pour le développement local.



Il a demandé aux autorités de la place de bien faire le suivi de ces kits, afin que le projet arrive à son objectif fixé qui est celui du développement de la sous-préfecture de Bohobé. En présidant la cérémonie de remise de ces kits, le préfet du Lac-Iro, le colonel Bakhit Brahim Haggar a remercié l’agence Kwotien pour ce geste louable en faveur des couches vulnérables du monde rural.



Par ailleurs, il a ajouté que c’est un acte salutaire que le centre Kwotien a fait et il y a lieu de rappeler aux bénéficiaires de bien utiliser ces kits de développement car, ils ne doivent pas être servi à des tierces personnes ni encore être revendus.



Enfin, il a exhorté le sous-préfet et le chef de canton de Bohobé d’avoir un œil particulier sur ces kits de développement.