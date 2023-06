Tchad : l'ONG ESEDD lance un comité de veille pour renforcer la résilience climatique à Gore

Le comité est composé de 6 membres, dont le maire de la ville de Gore qui occupe le poste de président d'honneur. L'objectif de la création de cette structure de veille dans la commune de Gore est de renforcer les réponses de la population face aux risques climatiques, un phénomène mondial d'actualité.



Les membres du comité auront pour mission de sensibiliser et d'orienter la population sur les mesures à prendre pour réduire les risques climatiques, qui ont des conséquences sur la production agricole et les infrastructures. Ils informeront également les différentes communautés sur le système d'alerte précoce et proposeront des solutions durables pour faire face aux risques climatiques.



Suite à l'élection des membres par un vote direct, le maire de la ville de Gore, Miney Toloum Joseph, a appelé ses concitoyens à accorder leur confiance aux membres du comité pour accomplir leurs missions. En conclusion, il invite les membres du comité à travailler en synergie afin d'aider la population à prendre conscience des aspects négatifs du changement climatique.