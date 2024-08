Tchad : l'ONG Konoum Toullo apporte sa contribution pour lutter contre l'érosion dans la ville de Mao

Face à l'avancée inquiétante des ravins dans la ville de Mao, particulièrement ces derniers temps, le bureau exécutif de l'ONG Konoum Toullo, dirigé par le coordinateur national, Warou Mahamat Nour Mallaye, est arrivé hier soir dans la capitale du Kanem.



Cette visite a pour objectif de constater l'évolution alarmante de ce phénomène, d'apporter les contributions matérielles de l'ONG, et de manifester un soutien moral par leur présence sur le terrain. En plus de ce soutien matériel et moral, l'ONG prévoit de participer activement à l'élaboration d'un plan d'action pour une solution durable.



Par ailleurs, un appel à la solidarité nationale a été lancé, notamment en direction des plus hautes autorités, en commençant par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno. Il a été rappelé au chef de l'État que l'élimination des ravins figurait parmi les promesses faites lors de la dernière campagne présidentielle.



L'ONG demande donc au président d'instruire les autorités compétentes, pour venir en aide à Mao, et éradiquer définitivement cette menace qui pèse sur l'existence même de la ville.



En marge de cette visite, les membres du bureau exécutif de la coordination nationale ont profité de leur séjour à Mao, pour procéder à l'installation officielle de la représentation de l'ONG dans le Kanem, qui sera désormais leur relais dans cette province.