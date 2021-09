TCHAD Tchad : l’ONG Nime Tomba oriente les bacheliers pour leur réussite professionnelle

26 Septembre 2021



L’ONG nationale NIME TOMBA a organisé une journée d’orientation des nouveaux bacheliers et bachelières, ce samedi 25 septembre 2021, au centre Almouna. Cette rencontre a pour objectif de guider les nouveaux bacheliers dans les choix des filières d’études scientifiques, les secteurs porteurs d’emploi, les opportunités d’études dans les écoles militaires, etc. L’ONG nationale NIME TOMBA est une organisation qui œuvre pour la promotion de la culture et le développement au sahel et au Sahara.

Dans son mot de circonstance, le secrétaire général de l’ONG NIME TOMBA, Hissein Tahar Adeli, a exprimé sa gratitude à tous les participants et participantes pour leur présence massive à cette journée d’orientation.



Éclaircissant les lauréats sur les opportunités d’études dans les écoles militaires, le suivi et la communication avec les parents ainsi que les questions du commerce, le général Kelly Abdallah Lebine a félicité les lauréats pour leur succès, notamment les filles qui ont été brillantes. Selon lui, dans les années précédentes, aucune fille gourane n’a eu à faire un succès au baccalauréat. « Aujourd’hui, les filles gouranes arrivent à être plus nombreuses au baccalauréat et c’est une chose qu’il faut féliciter et encourager ». Kelly Abdallah Lebine a conseillé aux lauréats de « s’orienter vers la médecine notamment vétérinaire, l’agronomie, l’armée et surtout suivre des formations dans les universités du Tchad qui sont les meilleures ». Il les exhorte à ne pas compter sur les bourses mais à compter sur les parents et sur les universités du Tchad.

S’agissant de la question de la multiplication, de l’élargissement des connaissances et le développement du background, Ahmat Saleh Bodimi, Brahim Guihini Dadi et Ousman Haroun Guet, enseignants-chercheurs au centre de curricula, ont invité les lauréats à optimiser l’apprentissage sur les opportunités existantes. Ils ont rappelé qu’au Tchad, les lauréats et les diplômés ne comptent que sur l’État, or beaucoup de secteurs professionnels offrent des opportunités.



Les deux intervenants soulignent qu’aucun ressortissant du BET à l’époque n’a été infirmier, sage-femme, instituteur ou encore administrateur.



Orientant les lauréats sur les études scientifiques et les secteurs porteurs d’emploi, ils ont souligné que le monde d’aujourd’hui a beaucoup d’opportunités. Ils ajoutent que c’est grâce à la science que le monde vit la mondialisation et appellent les lauréats scientifiques à embrasser les domaines de la technologie et la télécommunication, surtout les secteurs routiers et aériens.



Des orientations pédagogiques et un aperçu du choix des filières ont été projetés au lauréats. Pour les intervenants, le choix des filières doit se faire à travers les relevés de notes, les ambitions, les marchés d’emploi, les capacités sociales et économiques. Il est aussi important d'identifier le lieu national et international d’étude, les établissements, déterminer les exigences du filière (aptitudes pédagogiques, temps, cycle et particularités) et identifier les options de filière. Concernant les orientations pédagogiques aux études supérieures, il a été préconisé de prioriser la révision permanente, les recherches, se cultiver, s’enrichir et développer des aptitudes connexes à savoir : cuisiner, faire de la lessive, être mature, savoir faire la gestion de portefeuille et bannir certains comportements.





