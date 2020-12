Tchad : l'ONG Songhai va appuyer le gouvernement dans le développement local

Le ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne et le directeur général de l’ONG Songhai, Révérend Frère Godfrey Nzamujo, ont signé samedi un mémorandum d’entente.



Le mémorandum vise d’une manière générale à mettre en œuvre les actions, projets et programmes devant concourir à l’atteinte des objectifs de la « Vision 2030 », le Tchad que nous voulons, indique le département ministériel.



L’ONG Songhai est disposée à apporter son expertise, son savoir-faire et son appui technique dans la mise en œuvre et le suivi du Programme d’appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad (PADLFIT) pour la structuration, l’implémentation dans les provinces et à partir de la province pilote.



Le Gouvernement apportera son appui administratif et institutionnel pour faciliter l’installation et les interventions de l’ONG ainsi que la collaboration entre les différentes parties impliquées dans la mise en œuvre du PADLFIT, sans exclure d’autres actions pouvant découler du présent mémorandum et convenues entre les parties.



"Cette signature répond également aux aspirations légitimes des populations tchadiennes fondées sur le renforcement de l’unité nationale ; le renforcement de la bonne gouvernance et de l’État de droit ; le développement d’une économie diversifiée et compétitive et l’amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne", précise le ministère de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale.