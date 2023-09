Tchad : l'ONPTA annonce la Journée gastronomique du 14 au 16 octobre

L'Office National de Promotion du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONPTA), par le biais de sa Direction Technique d'Aménagement et de Suivi des Métiers du Tourisme (DASMT), a récemment déclaré qu'il organisera la première édition de la Journée gastronomique en octobre prochain.



Lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA), le 16 septembre dernier, Mamout Mahamat Atim, président du comité d'organisation, a déclaré que cette journée se déroulera du 14 au 16 octobre, sous le thème : « Le Goût des 23 Provinces du Tchad ».



« La Journée gastronomique vise à présenter notre diversité culinaire aux Tchadiens et aux étrangers, en particulier aux amateurs de cuisine tchadienne. C'est l'objectif principal de cet événement », a-t-il expliqué.