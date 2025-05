Tchad : Le Président du CESCE rend compte de la participation du Tchad à l'Expo Universelle 2025 au Japon

De retour d'une mission au Japon où il a conduit la délégation tchadienne à l'Expo Universelle 2025 à Osaka Kansai du 27 avril au 4 mai, le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental (CESCE), Dr Ahmat Mbodou Mahamat, a tenu un point de presse ce vendredi 9 mai 2025. L'objectif de cette rencontre avec les médias était de rendre compte des échanges de haut niveau auxquels la délégation a participé en tant qu'invitée officielle du gouvernement japonais, et d'annoncer son élection à la Présidence de l'Assemblée du Réseau Panafricain de Lutte Contre l'Insécurité Alimentaire et Environnementale (RPLIAE).





Dr Ahmat Mbodou Mahamat a souligné avoir eu l'honneur de conduire cette délégation sur instruction du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l'État. L'Expo Universelle 2025 d'Osaka a rassemblé plus de 160 pays autour du thème central : 《Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain 》. Il a rappelé que ces expositions universelles sont des plateformes d'échange et de célébration du progrès dans un monde d'interdépendance, mais aussi confronté à des défis sociaux et géopolitiques complexes. L'édition d'Osaka offre ainsi une opportunité unique d'explorer le thème de la 《vie》 et de favoriser la co-création d'une société durable. Les trois sous-thèmes de l'exposition sont : 《Sauver des vies》, 《Inspirer des vies 》 et 《Connecter des vies 》.





Le Président du CESCE a précisé que la délégation tchadienne a participé activement à la célébration de la Journée nationale du Tchad à l'Expo 2025 d'Osaka le mardi 29 avril 2025. Lors de cet événement, la délégation a présenté aux partenaires japonais les réformes significatives entreprises au Tchad sous la 5ème République, initiée par le Président Mahamat Idriss Deby Itno.





Un accent particulier a été mis sur l'engagement du Président à développer des relations bilatérales intenses et équilibrées, à renforcer la coopération économique internationale via le partenariat public-privé, et à élargir les partenariats internationaux. La délégation a également exposé les atouts de l'économie tchadienne et les opportunités d'investissement pour les entreprises japonaises, notamment dans les secteurs de la construction de machines agricoles, des TIC, des produits pharmaceutiques, du textile et de la production d'énergie verte.





En marge de l'Expo, la délégation a eu des rencontres fructueuses avec des leaders d'organisations internationales et des investisseurs japonais, qui ont salué la gestion sécuritaire, politique et économique du Tchad sous le leadership du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Des échanges ont également eu lieu avec des responsables de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), dont le soutien porte sur le renforcement des ressources humaines, le transfert de technologies et le développement des infrastructures.





Une rencontre importante s'est tenue avec M. Ito Yoshita, Ministre d'État du Japon en charge de l'Expo universelle 2025, qui a exprimé le vif souhait du gouvernement japonais de voir le Président tchadien participer à la neuvième Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD 9) à Yokohama du 20 au 22 août 2025. La TICAD est un forum international majeur sur le développement en Afrique, organisé conjointement par le gouvernement japonais, les Nations Unies, le PNUD, la Commission de l'Union Africaine et la Banque Mondiale.