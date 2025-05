Tchad : Madtoïngué Benelengar à l’écoute de sa base, entre remerciements et conseils aux jeunes

Le député du département du Barh-Koh, Madtoïngué Benelengar, poursuit activement sa tournée de remerciement envers ses électeurs, à la suite des élections législatives passées.



Ce 7 mai 2025, il s’est rendu dans les cantons de Moussafoyo et Banda, ainsi que dans plusieurs villages environnants, dont Dopolé, Maïmana, Maïbo, et Camp Naré, afin de témoigner sa gratitude et s’enquérir des préoccupations locales.



À Moussafoyo, devant une population venue nombreuse, le député a exprimé sa reconnaissance pour la confiance renouvelée à son égard. Il a saisi cette occasion pour adresser un message fort à la jeunesse locale.



À Dopolé notamment, il a mis en garde contre les dangers de l’alcool frelaté, de plus en plus consommé et vendu dans les différents villages environnants : « J’ai constaté que certains jeunes s’adonnent à la vente et à la consommation d’alcool frelaté, pendant que d'autres abandonnent l’école, ou quittent prématurément le village pour la ville. Ce n’est pas une fatalité. Vous êtes la relève de demain. Organisez-vous en groupes, entraidez-vous, et pourquoi pas, donnez des cours de soutien à vos petits frères. »



En plus de cette exhortation éducative, Madtoïngué Benelengar a insisté sur l'importance de la cohésion sociale et de l’unité entre les différentes communautés. Il a salué les efforts déjà accomplis dans ce sens, tout en encourageant à consolider la paix et le vivre-ensemble.



Les habitants, de leur côté, ont exprimé plusieurs préoccupations majeures, notamment le manque d’accès aux soins de santé, à l’eau potable, et les problèmes d’insécurité dans certaines zones reculées. Sensible à ces doléances, le député a promis de transmettre fidèlement les informations aux autorités compétentes, tout en réaffirmant son engagement à défendre les intérêts de sa circonscription à l’Assemblée nationale.



Cette tournée de proximité du député Madtoïngué Benelengar reflète non seulement sa volonté de rester à l’écoute de ses concitoyens, mais aussi son désir de contribuer activement à la résolution des défis locaux, en particulier ceux touchant la jeunesse, la cohésion sociale et les besoins essentiels.