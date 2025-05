Tchad : Accès facilité aux actes d'État Civil et Passeports pour la diaspora tchadienne

Cette rencontre avait pour objectif de finaliser les modalités de facilitation de l'accès aux documents d'état civil, et plus particulièrement aux passeports, pour les citoyens tchadiens de la diaspora, conformément aux directives du Chef de l'État.





À l'issue de cette réunion, les futures représentations diplomatiques et postes consulaires qui abriteront des services permanents de délivrance de passeports ont été définitivement identifiés. Il s'agit des ambassades et consulats situés au Canada, en Arabie Saoudite, en France, au Bénin, au Nigeria, au Rwanda, en Égypte, au Cameroun, en Libye, au Soudan et au Maroc.





Par ailleurs, dans l'immédiat, des équipes ponctuelles de l'ANATS seront déployées à partir de la semaine prochaine afin d'enrôler les compatriotes ayant un besoin urgent de renouveler leur passeport. Le calendrier de ces missions ponctuelles est le suivant :



France : du 19 mai au 10 juin 2025

du 19 mai au 10 juin 2025 États-Unis : du 26 mai au 9 juin 2025

du 26 mai au 9 juin 2025 Canada : du 12 au 27 juin 2025

du 12 au 27 juin 2025 Maroc : du 20 juin au 4 juillet 2025

du 20 juin au 4 juillet 2025 Arabie Saoudite : du 28 juin au 15 août 2025



Il est vivement conseillé aux Tchadiens résidant dans ces pays ou dans les nations avoisinantes de prendre leurs dispositions dès à présent en préparant les pièces obligatoires requises pour l'enregistrement de leurs demandes de passeport. Ces pièces sont :



Deux photos d’identité récentes ;

Trois pièces d'identité des témoins (parents biologiques) ;

Anciennes pièces d'identité ;

Justificatif de profession ;

Acte de naissance.



Enfin, des instructions claires ont été données aux chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires concernés afin qu'ils mènent une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la communauté tchadienne et qu'ils facilitent le travail des équipes de l'ANATS lors de ces missions.