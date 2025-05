Tchad : le maire de Moundou convoque les délégués d’arrondissement

Le premier magistrat de la ville de Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental, Djekaoussem Elon Bondo a convoqué les délégués des arrondissements, les chefs de quartier ainsi que le personnel de sa circonscription ce 08 avril 2025 pour réaffirmer sa responsabilité et son engagement allant dans le sens de la transformation de son territoire.



Pour Djekaoussem Elon Bondo, cette rencontre fait suite au Congrès des Maires de la Francophonie, tenu du 27 au 30 avril 2025 à Hué, joyau du patrimoine mondial classé par l’UNESCO, sous le signe de l’engagement pour un avenir plus durable, solidaire et inclusif.



Une rencontre majeure qui a réuni des centaines de maires et représentants des collectivités locales francophones, des partenaires techniques et financiers, des consultants et universitaires venus des cinq continents, témoignant de la vitalité du réseau de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF).



Ce congrès a permis de renforcer les dynamiques de coopération décentralisée, de mobiliser des engagements concrets autour des enjeux climatiques, patrimoniaux, touristiques, sociaux et de faire entendre la voix des collectivités locales francophones à l’échelle internationale.



Selon Djekaoussem, la commune de Moundou s’est dotée d’une vision qui s’énonce ainsi : « Moundou à l’horizon 2030, est une commune bien gérée, sécurisée, économiquement prospère, bien aménagée, où les citoyens, y compris les plus vulnérables, ont un accès équitable aux services sociaux de base permettant un développement durables ».



Aussi, il est question de procéder à l’aménagement des rues ; la recherche de partenariat pour la gestion et le traitement des déchets ; l’approvisionnement en eau potable (forage) ; le curage des caniveaux ; l’éclairage des voies publiques en lampadaire solaire ; d’assurer le service de secours aux incendie sont au cœur de ce dernier.



Il a insisté sur la variation climatique, l’environnement, le changement de la mentalité de la population et du visage la ville de Moundou. Pour lui, cette mission qui a permis aux maires francophones d’acquérir assez de connaissances, via les experts du monde, ne va pas s’arrêter à Hué. Il a jugé évident de l’appliquer dans sa commune afin de transformer son image.



Par ailleurs, Djekaoussem Elon Bondo fustige le comportement des Tchadiens qui accusent souvent la mairie quand ils constatent les eaux stagnantes devant les maisons, ou les ordures déposées partout dans la ville. Le maire interpelle la population de Moundou d’assainir leurs maisons et devantures afin de chasser les maladies liées à l’insalubrité.



En plus, la ville n’est pas un jardin où les gens doivent continuer à cultiver le maïs, le mil qui sont des refuges de moustiques qui donnent le paludisme à la population. Le premier magistrat dit qu’avec l’appui des journalistes qui passent sans relâche le message de conscientisation, d’éducation et de sensibilisation, la commune de Moundou parviendra à atteindre ses objectifs.



En effet, la propreté de la ville, la valorisation de la culture, l’émergence de la ville, sont les points phares qui ont retenu son attention pendant le congrès tenu à Hué. Suite à ce voyage touristique, il renonce à son salaire pour faire le pavé à la mairie de Moundou qu’il trouve trop sale.