Tchad : l'ONU se félicite de l'opération Colère de Boma contre Boko Haram

L'opération « Colère de Boma », lancée par l'armée tchadienne entre fin mars et début avril, semble avoir considérablement affaibli Boko Haram, a déclaré vendredi le représentant spécial pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), François Louncény Fall, devant le Conseil de sécurité.



Le Représentant spécial s’est félicité de la mobilisation des armées du Cameroun et du Tchad pour lutter contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad.



Il a plaidé pour un plus grand soutien international pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la stabilisation, le redressement et la résilience des zones touchées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.



François Louncény Fall a par ailleurs indiqué que tous les 11 pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) sont affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19.



L'opération militaire Colère de Boma, lancée par l'armée tchadienne le 29 mars 2020, a permis d'éliminer en moins de deux semaines, plus d'un millier de terroristes, dans les territoires du Tchad, du Niger et du Nigeria.