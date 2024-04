Tchad : l'OTFiP clôture son atelier de formation sur la transparence du secteur extractif à Abéché

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein a procédé ce mercredi, 24 avril 2024 à Abéché, à la clôture des travaux de l'atelier de sensibilisation sur la notion de transparence du secteur extractif et les initiatives en faveur de sa promotion à Abéché.



Tenu du 23 au 24 avril 2024, cet atelier est organisé à l'intention des membres des associations de la société civile du Ouaddaï. Le présent atelier, fruit du « Projet de promotion de la transparence et de la redevabilité dans le secteur extractif au Tchad », est initié par l'Observatoire Tchadien des Finances Publiques (OTFiP), un acteur clé dans la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques au Tchad.



Les participants à ses assises ont formulé des recommandations à l'OTFiP et aux partenaires ce qui suit : à l'Observatoire des Finances Publiques ; de mettre à la disposition des populations les informations sur les industries extractives et d’exiger les compagnies pétrolières de rendre publique le contenu local ; d'organiser davantage les séances de sensibilisation et de formation avec des supports sur le secteur extractif au profit des organisations de la société civile : d'augmenter les centres d'accès aux informations sur la transparence des finances publiques; de rendre accessible la plateforme d'information avec les organisations de la société civile sur la transparence du secteur extractif : implanter des cellules de l'OTFiP dans les provinces ; former les médias dans la promotion de la transparence dans le secteur extractif ; sensibiliser les fonctionnaires dans la notion de la transparence.



Aux partenaires financiers et techniques ; faire des industries extractives un outil de développement local ; financer les Organisations de la Société Civile œuvrant dans le secteur extractif : promouvoir les activités de la société civile dans le secteur extractif.



Au partenaires : d'appuyer la promotion de la transparence des finances publiques et également appuyer le gouvernement pour la réalisation d'une cartographie de ses ressources naturelles (pétrole, gaz et mines).



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein a relevé que cette politique cadre parfaitement avec celle des plus hautes autorités du pays, sous la clairvoyance du président de Transition, chef de l'Etat Mahamat Idriss Deby Intno, qui a mis un accent particulier sur le contrôle et la gestion des finances publiques.



Il a enfin félicité l'ensemble des partenaires au développement du Tchad pour leur appui divers, et en particulier, la Banque mondiale qui ne cesse de soutenir le gouvernement du Tchad.