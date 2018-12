Tchad : l'Office du tourisme valorise l'artisanat de Gaouï

A Gaouï, une localité située à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena, l'Office national de promotion du tourisme et de l'artisanat et des arts (ONPTA) a offert deux hangars au groupement des femmes potières. A cette occasion, une cérémonie s'est déroulée ce mardi 18 décembre en présence du coordonateur général adjoint de l'ONPTA, Fadoul Hamid Mouktar et du Sultan de Gaouï, Hassan Mahamat Abdoulaye.



Les femmes du groupement pourront désormais vaquer à leurs activités sous un hangar réfectionné grâce à l'appui de l'ONPTA.



Selon le coordonateur général adjoint de l'ONPTA, Fadoul Hamid Mouktar, ces hangars permettront aux femmes potières, non seulement de travailler en toute sécurité, mais aussi et surtout de conserver leurs produits. "Désormais, les 40 machines mises à disposition par l'ambassade de la Turquie seront bien gardées sous ce hangar et bien entretenues car c'est grâce à ces outils de travail que le groupement est reconnu", a expliqué Fadoul Hamid Mouktar.



La représentante des femmes potières de Gaouï, Fatimé Ourdi a fait part de la satisfaction du groupement pour ce soutien.



L'ONPTA a également remis un lot de tickets pour faciliter l'organisation de l'accès au musée de Gaouï. Le public est désormais invité à découvrir le patrimoine culturel.