Tchad : l’Ong ADAA lance la distribution des vivres à Bol

L'Ong nationale Action développement autosuffisance alimentaire (ADAA) a lancé officiellement à Malafachari, dans la commune de Bol, la campagne de distribution des vivres aux couches vulnérables dans la province du Lac, autour du slogan « Agir pour un monde d'égalité sans faim et le développement durable ».



C'est le conseiller aux affaires économiques du gouverneur de la province du Lac, Djedanem Royam Étienne, qui a représenté le gouverneur à cette cérémonie. A cette occasion, des sacs de riz ont été remis par l'Ong ADAA aux couches vulnérables de la localité de Malafachari.



Au nom du coordinateur national de l'ONG, le chargé de la communication, Ali Adoum Moustapha, a souligné que l’institution qu'il représente a fait ses preuves dans le Guéra dans la sensibilisation sur la protection de l’environnement, la prise en charge des enfants souffrant de la malnutrition, les activités génératrices de revenus, et aujourd'hui, poursuit-il, ADAA s'attaque à l'insécurité alimentaire qui sévit dans plusieurs ménages dans les provinces du Lac, du Kanem et du Barh el Ghazal



Le conseiller aux affaires économiques du gouverneur de la province du Lac a témoigné sa gratitude à l’endroit de cette jeune organisation humanitaire qui vient en appui des couches vulnérables, en cette période difficile.

Il a demandé aux autres acteurs humanitaires d'emboîter le pas à l'Ong ADAA. Les bénéficiaires quant à eux n’ont pas caché leur satisfaction. Tous remercient de tout cœur, l’Ong ADAA.