Tchad : l'Ordre national des ingénieurs civils se mobilise pour une synergie d'action

N'Djamena - L'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad (ONIC-T) tient sa première assemblée générale ordinaire ce samedi au Radisson Blu. Les assises permettront aux participants de réfléchir à des stratégies pour mieux accompagner la politique de développement et se pencher sur l'épanouissement des professionnels du secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.



"Cette nécessité de s'organiser en ordre professionnel venait à se justifier aux yeux de nos hautes autorités et elle répond aussi à leur vision", explique Zoumki Ouzané, président de l'ONIC-T, qui rend un hommage à ses collègues qui travaillent nuit et jour pour parvenir à des résultats probants.



Zoumki Ouzané reconnait que "les attentes et préoccupations de nos concitoyens restent très fortes. Il nous appartient, maintenant, d'apporter notre génie et notre énergie positive au Gouvernement dans la construction du Tchad nouveau que chacun de nous appelle de ses voeux".



Au cours de l'assemblée générale, les membres de l'ONIC-T vont examiner et adopter les textes de base qui les régissent (projet de règlement intérieur et projet de Code de déontologie de la profession d'ingénieur civil).



"L'adoption de ces textes permettra la mise en place du premier bureau officiel de l'ONIC-T", relève la ministre de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat, et de l'Urbanisme, Mme. Amina Ehemir Torna. Elle invite les participants à prendre activement part aux différents travaux qui auront lieu au cours de cette assemblée générale.