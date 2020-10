Tchad : l’Ordre national des médecins en session ordinaire à N’Djamena

Pour l'ONMT, on ne peut avoir un système de santé performant sans un corps médical dynamique et dévoué. Après 29 ans d'existence, l'ONMT se dit « bien mature, au point d'être une force de propositions concrètes pour le développement sanitaire harmonieux au profit de la population ».



L’Ordre national demande d’être écouté pour les problèmes liés à la santé au Tchad, pas seulement à N'Djamena mais dans tout le pays.



Les bureaux des conseils provinciaux doivent être dirigés par des médecins éveillés qui connaissent le rôle de I'ONMT. « Malheureusement beaucoup de responsables locaux ne font même pas de restitution à leur retour de telle assise », affirme le président.



« Ne laissons pas les non médecins juger les actes médicaux », recommande Mbaiguinam Dionadji.



Le bureau exécutif de I'ONMT veut s'assurer, vis-à-vis des patients et de la société, que les praticiens respectent leur obligation de maintenir leurs connaissances et compétences, conformément au Code de déontologie.