Tchad : l'Organisation Évangélique pour le Réveil des Églises unit les cœurs

L'Organisation Internationale Évangélique pour le Réveil des Églises (OIERE) a organisé le 5 février 2024, un rassemblement d'action de grâce et d'agape fraternelle au sein de l'Église, située dans le 9ème arrondissement, en présence du secrétaire général de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena.



L'apôtre fondateur de l'Eglise, Mbaitodjim Jude Telbet, a souligné dans son allocution, l'importance des récentes élections référendaires, qui se sont bien déroulées avec la nomination du Premier ministre. Il a fait remarquer que le chef de l'État a œuvré pour la paix sur l'ensemble du territoire national, mais la réconciliation n'est pas encore totalement achevée.



L'Eglise va continuer sur cet élan afin de l'achever. L'Organisation Internationale Évangélique pour le Réveil des Églises (OIERE) n'est pas une Eglise, mais un mouvement, un instrument efficient, efficace, dynamique, précieux et indispensable, suscité par le maître de la moisson en vue d'amener l'Église, corps du Christ, à un réveil sans précédent. Le réveil des Églises est présenté comme un véritable remède aux maux de toutes sortes que connaissent les nations de la terre.



L'Eglise doit se lever pour être la cheville ouvrière en faveur de la paix entre les fils et les filles du Tchad, et doit être disposée à être consultée par les autorités pour des questions cultuelles, culturelles, religieuses et inter-religieuses. Cette année, un événement majeur est prévu, au cours duquel l'organisation compte rassembler les cinq continents au Tchad, pour un méga programme de prière.



De son côté, le secrétaire général de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena, Adam Mahamat, a rappelé l'importance de la recherche de la paix et des œuvres socio-humanitaires avec Dieu et l'amour du prochain.



Il encourage les hommes de Dieu à continuer à vulgariser le message de paix, de cohésion sociale et de coexistence pacifique, pour une transition pacifique qui aboutira aux élections, pour une nouvelle dynamique à la refondation du pays.



Le gouvernement de la 5ème République, en collaboration avec tous les Tchadiens, sans distinction de races, ni de religion, s'efforce d'unir les efforts pour construire le pays, réaffirmant l'amour de cette patrie qui passe nécessairement par la cohésion sociale, la recherche de la paix durable et l'amour du prochain.



« Cette année 2024, notre pays s'apprête à relever de grands défis, notamment les élections. Il est impératif de conjuguer nos efforts à tous les niveaux pour soutenir les hautes autorités du pays. L'État a besoin de vous et de votre soutien pour propager le message de paix et enseigner à vos fidèles à cultiver l'amour d'eux-mêmes et pour le prochain », a-t-il laissé entendre.