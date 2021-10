Tchad : l'UAMI honore 38 lauréats de la 1re promotion de sa faculté de droit

Une cérémonie de remise des diplômes à 38 lauréats de la première de la promotion de la Faculté de droit (sciences juridiques et sociales) de l'Université africaine de management et de l'innovation (UAMI) a eu lieu ce 23 octobre à N'Djamena. L'évènement a été axé sur le thème : "une jeunesse innovatrice pour un Tchad innovant".



Le président du comité d'organisation Adoum Yaya Labadry, a exprimé sa fierté pour la remise des diplômes. Il s'est félicité de l'encadrement universitaire qui donne des atouts importants pour la vie professionnelle.



Dans son allocution, le président et directeur général de l'UAMI, Sahoulba Gontchomé, a déclaré que l'établissement s'inscrit résolument vers ce Tchad nouveau avec une jeunesse avant-gardiste, innovante et précurseur.