Tchad : l'UCF s'active contre l'insécurité alimentaire avec des dons de vivres et des formations

L'objectif général de l'UCF est de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes les plus vulnérables.



Le président de l'UCF, Mahamat Alifa Abouna, souligne que l'événement vise à former les participants sur l'éducation nutritionnelle et assister les vulnérables en leur donnant des vivres.



L'UCF a pour mission de sensibiliser la population afin de faire face à l'insécurité alimentaire. C'est dans ce sens qu'elle organise des formations dans le cadre de la composition de farine enrichie pour les enfants.