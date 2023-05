Tchad : l'UE et les Nations Unies soutiennent la société civile et les droits humains

Lors du lancement du projet de soutien aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits humains œuvrant pour la promotion des droits de l'homme au Tchad, l'Ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, Kurt Cornelis, s'est exprimé sur la situation des droits humains dans le pays.



Kurt Cornelis a reconnu que l'Union européenne elle-même est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Il a déclaré que l'UE œuvre à renforcer la coopération avec le Tchad dans le domaine de la protection des droits humains, qui est jugée préoccupante. Selon lui, la faiblesse du système judiciaire et pénitentiaire est régulièrement critiquée, la corruption endémique est largement répandue, et l'impunité et l'absence de responsabilité demeurent des facteurs déterminants. De plus, la discrimination, les inégalités entre les sexes, les mariages précoces, les violences domestiques, les mutilations génitales féminines, le faible taux d'accès des filles à l'éducation en milieu rural, la pauvreté, l'accès limité aux services sociaux de base, les atteintes aux droits et à la liberté d'expression, d'opinion, de réunion pacifique et d'association sont autant de questions qui nécessitent une attention particulière.



Après les récentes manifestations violemment réprimées par les forces de défense et de sécurité, Kurt Cornelis estime que la société civile, en particulier les organisations de défense des droits humains, joue désormais un rôle important dans la surveillance, l'alerte précoce, le suivi et le plaidoyer. Il appelle la société civile à s'organiser de manière plus efficace pour agir en synergie et de manière professionnelle. Cependant, il reconnaît les défis auxquels elle est confrontée, tels que le manque de ressources financières, de personnel qualifié et d'équipement nécessaire pour remplir son mandat. Il déplore également l'absence d'une stratégie bien définie de protection de la paix en cas de menace, d'intimidation, d'arrestation ou de détention arbitraire.



Enfin, tout en appelant à un retour rapide à l'ordre constitutionnel, Kurt Cornelis plaide en faveur d'un système de surveillance permettant d'encourager un dialogue politique avec les autorités afin d'améliorer l'environnement de travail et le rôle de la société civile et des défenseurs des droits humains de manière générale.