Tchad : l’UFDD avertit les autorités contre des manœuvres parallèles

Dans un communiqué signé ce mercredi 22 juin 2022, par son 1er vice-président et porte-parole, Assileck Halata Mahamat, l'Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD) informe l'opinion nationale et internationale sur les manipulations des certains individus au sein du pouvoir, qui ramassent tous les orpailleurs et les présentent comme des éléments de l'UFDD qui rallient le pouvoir en place.



Le vice-président souligne que ces manœuvres ne déstabiliseront jamais son exécutif, ses combattants et ses militants. Il lance un appel au gouvernement tchadien de cesser très vite ces manipulations, car les conséquences pourraient être préjudiciables au processus du dialogue en cours.



Le porte-parole de l'UFDD tient à rassurer ses militants, qu'aucun militant de la base de l'UFDD n'a rallié le régime. Bien plus, l'UFDD ne permettra plus jamais l'ironie continuelle de certains membres du régime qui présentent tout orpailleur qui se rallie à lui, comme un membre de l'UFDD. Par conséquent, l'UFDD avertit le ministre de la Communication « qui saute sur chaque occasion pour communiquer sur l'UFDD à la télévision d'Etat ».