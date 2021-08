Tchad : l'UFDD conditionne sa participation au dialogue par la réhabilitation d'Habré

L'Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD) pose un préalable pour participer au dialogue inclusif prôné par le Conseil militaire de transition. Le mouvement de Mahamat Nouri exige la réhabilitation d l'ex-président Hissein Habré, décédé à Dakar le 24 août 2021.



"Que le régime en place lui dénie toute reconnaissance et honneur dû à son rang d'ancien président de la République", affirme Assileck Halata Mahamat, 1er vice-président chargé de la communication et porte-parole de l'UFDD.



L'UFDD estime qu'il s'agit d'une injustice qui crée un précédent dans l'histoire du Tchad. "Hissein Habré fait partie du patrimoine politique du Tchad et des tchadiens. Nul ne peut lui enlever ce brevet, quel qu'en soit ce qu'on lui reproche", souligne le mouvement politico-militaire.



Hissein Habré a été condamné par les Chambres africaines extraordinaires à la prison à vie pour des crimes contre l'humanité commis durant son règne de 1982 à 1990.