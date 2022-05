Tchad : l’UJT a célébré son 33ème anniversaire

Placé sous le thème mondial : « le journalisme sous l’emprise du numérique » et sous le thème national : « UJT, 33 ans après : bilan, défis et perspectives », l’Union des journalistes tchadiens (UJT) a célébré son 33e anniversaire. Une célébration qui marque la 29ème de la journée mondiale de la liberté de presse.



Pour le président de l’UJT, Abbas Mahamoud, l’Union œuvre pour bâtir et consolider un cadre permanent entre ses membres, les institutions publiques et privées autant l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. L’UJT défend aussi les intérêts moraux des journalistes.



Les intervenants à cette célébration, Dr Evariste Ngarlem Toldé, Dr Abakar Sidick et Bétel Miarom se sont penchés sur le numérique qui impact négativement sur les médias. Ils ont relevé les défis auxquels font face les médias privés et publics.



Les intervenants ont souligné que les médias privés et publics du Tchad font un travail de qualité malgré le manque de moyens. Les questions liées aux désinformations, diffamations, l’extension des réseaux sociaux qui influencent sur les journaux en ligne, le plagiat, le chantage et le règlement de comptes ont été abordés.



La question des journalistes fictifs d’intervention rapide appelés les JIR qui ternissent l’image du journaliste professionnel dans les cérémonies, la viabilité de la presse par la HAMA, le fonds d’aide à la presse non versé depuis cinq ans, les cartes professionnelles de presse, l’accessibilité des informations auprès de l’État, institutions publiques et privées, ainsi que le manque de confiance des autorités sont les difficultés soulevées par les journalistes.



La Haute autorité des médias audiovisuels (HAMA) et l’UJT ont promis de prendre en compte les doléances et mener un plaidoyer auprès des autorités pour faciliter le travail des journalistes.



Des attestations ont été remises à des femmes journalistes qui ont participé à une formation antérieure de la HAMA.