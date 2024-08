Tchad : l'UJT appelle à la libération immédiate du journaliste Badour Oumar Ali

L'UJT condamne fermement cette arrestation arbitraire et reste solidaire avec M. Badour Oumar Ali tout en appelant les autorités compétentes à garantir sa sécurité et à le libérer immédiatement. L'UJT rappelle que la place d’un journaliste est dans une salle de rédaction et non dans un centre de détention et en cas de plainte contre un journaliste, il est impératif de suivre les procédures légales et judiciaire, et non de recourir à des enlèvements ou à des arrestations arbitraires.



L’UJT insiste sur l’importance du respect des droits des journalistes qui sont une composante des Droits de l’Homme ratifiés par le Tchad à travers divers traités et conventions internationales.



À cette occasion, l’UJT demande aux autorités de garantir la protection des journalistes et d’assurer leur sécurité afin qu’ils puissent exercer leur métier dans des conditions sûres et d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’enlèvement de notre collègue Badour Oumar Ali.