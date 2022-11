Tchad : l'UJT appelle l'État à veiller à la sécurité et à la protection des journalistes

L’UJT s’insurge contre les cas de meurtres, d'agressions physiques, d'arrestations et de tortures de journalistes. Abbas Mahmoud Tahir, président de l'UJT, affirme que les journalistes subissent des harcèlements des forces de sécurité, des autorités, des menaces de toute nature, des enlèvements, des détentions arbitraires ou encore des violences sexistes et sexuelles.



Au Tchad, Service Ngardjelaï de Toumaï TV est porté disparu jusqu'à ce jour ; Narcisse Oredjé a succombé à ses blessures le 20 octobre 2022 ; Djaï-Loramadji Evariste de la radio Lotiko de Sarh a été assassiné le 9 février 2022, tandis que Noubadoum Sotina, journaliste à la RNT, est porté disparu au Cameroun depuis 2014.



L’UJT interpelle l’État tchadien afin d'assurer la sécurité et la protection des professionnels des médias tchadiens. Elle réclame que lumière soit faite sur les cas précités.



L'UJT exige également l'application des recommandations de la journée de réflexion sur la protection et la sécurité des journalistes, organisée le 7 novembre 2020. Elle appelle l'État tchadien à combattre la culture d'impunité pour que les journalistes tchadiens et tous les professionnels de la communication apportent en toute sérénité leurs contributions à la refondation du Tchad.​



Les professionnels des médias sont invités à se protéger en évitant les endroits dangereux pour sauver leur vie.