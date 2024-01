Tchad : l’UJT fait la lumière sur l’élection des représentants des médias à la CNDH

Le vice-président de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), Leubnoudji Tah Nathan a fait un point de presse ce mardi 16 janvier 2024, à la Maison des Médias du Tchad, pour faire la lumière sur l’organisation de l’élection des représentants organisations professionnelles des médias à la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH).



A cette occasion, le bureau exécutif de l’UJT déclare la fin du dépôt des dossiers de candidatures depuis hier, 15 janvier à 16 h 00, et annonce la tenue de l’élection demain, le 17 janvier 2024 de 10 heures à 12 heures à la Maison des Médias du Tchad.



Selon le vice-président de l’UJT Leubnoudji Tah Nathan, tout en se félicitant de la maturité et le comportement très citoyen des professionnels des médias et du sens de l’intérêt commun dont font montre les différentes organisations professionnelles des médias dans ce élan qui participe à notre volonté collective d’être des acteurs majeurs de la marche de la démocratie de notre pays, le bureau exécutif de l’UJT tient à relever le comportement préjudiciable au processus de désignation des commissaires à la CNDH en général, et au fonctionnement de l’UJT, en particulier, observé de la part du président sortant de la CNDH.



« Je parle ici de l’ingérence ostentatoire et de la tentative avérée de perturbation de la désignation de nos représentants à cette institution au statut très particulier par M. Mahamat Nour Ahmat Ibedou, lui-même candidat à sa reconduction comme commissaire au titre de personnalité indépendante. Comment comprendre qu’un candidat au poste de commissaire à la CNDH, fut-il président de cette institution, ou désigné sur le quota de la présidence la de la République, puisse s’arroger toutes les libertés allant jusqu’à menacer l’UJT d’aller en guerre contre elle si l’actuel commissaire représentant des médias à la CNDH est reconduit pour un second mandat. Comment admettre qu’un individu, lui aussi candidat à sa reconduction, puisse vouloir choisir lui-même les candidats d’autres corps et corporations dont il n’est pas membre ? », a martelé Leubnoudji Tah Nathan.



Le bureau exécutif en appelle à la vigilance accrue des organisations professionnelles des médias, et alerte les plus hautes autorités que toute éventuelle perturbation du processus de désignation de nos représentants à la CNDH relèvera de l’entière responsabilité du président sortant de la CNDH.



Selon lui, les multiples tentatives de pressions de sieur Mahamat Nour Ahmat Ibedou, sur l’UJT et autres organisations professionnelles et ses agissements dans les coulisses, ne suffissent nullement d’empêcher le bureau exécutif de l’UJT et les organisations professionnelles des médias de voter en toute indépendance leur représentant à la CNDH.



Pour ce faire, dit le vice-président de l’UJT Leubnoudji Tah Nathan, les règles du jeu veulent que le collège électoral soit constitué des responsables des organisations professionnelles des médias légalement constituées et autorisées à fonctionner par le ministère public, ou leur représentant dûment mandaté.



« Toutes les dispositions seront prises pour éviter tous les soupçons d’irrégularité et de compromission. Pour ce faire, les dossiers de candidatures parvenus au secrétariat général de l’UJT seront ouverts en présence des candidats et des organisations qui leur apportent caution, des membres du Comité ad hoc mis en place par le Conseil National de Transition (CNT) et d’un huissier de justice commis pour superviser et certifier l’élection de demain », conclut le vice-président de l’UJT Leubnoudji Tah Nathan.