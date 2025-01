Tchad : : l'UJT informe sur une proposition de loi sur la sécurité des journalistes et l'accès à l'information

L'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), en partenariat avec (USAID) et l'Organisation FHI360, a organisé ce 23 janvier 2025, une journée d'information relative à la proposition de loi portant protection et sécurité des journalistes et des travailleurs des médias et l'accès à l'information. C'est la Maison des médias qui a servi de cadre à cette rencontre.



Cette proposition de loi ne vise pas à accorder une immunité aux journalistes contre les crimes qu'ils pourraient commettre dans l'exercice de leurs professions (la diffamation, l’insulte ou l'incitation, et la désinformation), mais elle vise plutôt à compléter et renforcer notre l'arsenal juridique pour promouvoir le rôle de la presse dans notre société.



Le président de l'Union des Journalistes Tchadiens, Mahamoud Abbas souligne que cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre des recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) qui souligne l'importance de garanties, et d'un environnement sécurisé pour les Journalistes et d'améliorer l'accès à l'information publique.



Déposée auprès du Conseil National de Transition (CNT) depuis août 2024, cette proposition reste ouverte pour un amendement ou des suggestions. Mahamoud Abbas souhaite que cette proposition soit effective et que des actions concrètes doivent être menées notamment dans le cadre de sensibilisation de plaidoyer et de renforcement des capacités des différents acteurs concernés.



Le Tchad est signataire de plusieurs conventions internationales allant dans le sens de la liberté de presse et la protection des journalistes, notamment la déclaration universelle de droits de l'homme. Cette journée constitue une étape essentielle pour discuter des grandes lignes de cette proposition, pour recueillir les avis des participants afin de garantir un environnement de sécurité pour les journalistes.



Mme Mekoulnodji Isabelle, rapporteur du comité de plaidoyer, a tenu à remercier les partenaires et également tous les membres du comité restreint et du grand réseau du plaidoyer, pour leur dévouement qui a conduit à l'élaboration du plan stratégique du plaidoyer sur l'accès des journalistes tchadiens aux informations de qualités, tout en remerciant également l'équipe de FHI360 pour leur accompagnement tout au long du processus.