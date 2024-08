Tchad : l’UJT renforce sa présence dans les provinces du Centre et de l’Est

Le bureau national de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT) a organisé une rencontre d'échange avec les journalistes des provinces du Centre et de l'Est.



Cette rencontre a été présidée par le président national de l'UJT, Abbas Mahmout Tahir, assisté de ses proches collaborateurs. L'objectif de cette rencontre était de présenter l'UJT, ses activités, ses objectifs ainsi que les conditions d'adhésion.



À l'issue de quelques échanges, les participants se sont déclarés satisfaits de cette rencontre qu'ils ont jugée très bénéfique pour leur métier.



Quatre points focaux ont été installés pour représenter les provinces du Bahr-El-Gazal, du Hadjer-Lamis, du Lac et du Guéra.