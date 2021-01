Tchad : l'UNABA lance la rentrée académique 2020-2021 et distingue des enseignants

Pendant la période de suspension des activités académiques, l'UNABA à travers les laboratoires des facultés des sciences de la santé et sciences techniques, s'est illustrée par la production et la mise à disposition de la ville d'Abéché d'une quantité importante de solutions hydro-alcooliques pour la désinfection des mains, une des principales mesures édictées par le gouvernement.



Le président de l'Université a rappelé les activités majeures et historiques réalisées par son institution. Il a souligné que l'UNABA s'est également distinguée sur le plan de la recherche scientifique. Pour la première fois, six enseignants ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de Maître-assistant du CAMES pour l'année 2020. De plus, l'écrivain et poète tchadien Attié Djouid Djar Al-Nabi s'est illustré à travers la publication de son recueil de poèmes intitulé "Vers Cassés". Pr. Mahamat Seid Ali d'ajouter que la relance des activités sportives et culturelles ne sont pas du reste.