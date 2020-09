Tchad : l'UNDR appelle à un élan de solidarité aux sinistrés d'inondations

Le parti UNDR a appelé mardi ses militants et tous les autres tchadiens à un élan de solidarité vis-à-vis des sinistrés des inondations, tant à N'Djamena que dans d'autres localités du pays.



"Chacun, selon ses moyens ou possibilités, pourra faire un geste en hébergement, nourriture, habillement, couverture et soins", exhorte Laring Baou, le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies.



"Puisque le gouvernement peine à organiser et coordonner une aide d'urgence, la population et les sinistrés eux-mêmes sont invités à s'organiser et à se regrouper sur des sites visibles pour être secourus par leurs concitoyens de bonne volonté", ajoute-t-il.



Le parti "verra comment apporter sa modeste contribution comme il l'a fait pour la pandémie du Covid-19."