Tchad : l'UNDR appelle le MPS à tirer les leçons d'El Béchir et Bouteflika

Kebzabo signe et persiste qu’il est le chef de file de l’opposition conformément à la Loi n° 20/2009 et l’Ordonnance n° 40/2019. "Cette position, je la dois au résultat des élections qui a placé l’UNDR en tête, quelque soit le nombre de députés qu’il aura perdu au cours de la législation. L’ordonnance précise en son article 8 que le mandat du chef de l’opposition démocratique couvre toute la durée de la législation. De ce fait, je dis haut et fort à la Cour suprême que le complot ne passera pas. Je resterai toujours le chef de l’opposition jusqu’à la fin de mon mandat parlementaire", a martelé Saleh Kebzabo.



L’UNDR exhorte le MPS à tirer les leçons des deux évènements majeurs qui viennent de bouleverser la scène politique africaine, à savoir la destitution du président soudanais El Béchir et la démission du président algérien Bouteflika.