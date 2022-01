Tchad : l'UNDR appelle le gouvernement à agir rapidement suite aux violences à Abéché

Le parti Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a invité le 26 janvier le gouvernement à agir rapidement pour mettre fin à la violence à Abéché et à former davantage les policiers pour qu'ils agissent avec professionnalisme et délicatesse en de pareilles circonstances.



La ville d'Abéché a été touchée par des émeutes meurtrières suite à une vague de contestation contre les préparatifs de la cérémonie d'intronisation d'un chef de canton Arabe Bani Halba.



"Pendant que le dialogue national inclusif se prépare et qu’on s’attend à ce que les esprits s’apaisent pour travailler à la refondation du Tchad, les événements se passent en ce moment à Abéché. Certains des citoyens qui manifestent leur mécontentement, suite à un conflit entre deux communautés, sont tués par les forces de l’ordre", affirme Laring Baou, secrétaire national à la communication de l'UNDR.



Le parti invite tous les citoyens tchadiens à privilégier le dialogue et la démarche judiciaire pour résoudre les conflits qui apparaissent, quelle que soit leur ampleur.