Tchad: l'UNDR dénonce des "manipulations" et dément des défections du parti

Le bureau exécutif du parti UNDR a dénoncé mercredi des "manipulations" de l'opinion après des annonces de défection de ses militants, selon un communiqué signé part son vice-président chargé des relations extérieures et de la communication, Célestin Topona.



"Depuis quelques semaines, on assiste à des manipulations de l'opinion nationale sur des soi-disant ralliements de militants de l'UNDR au parti au pouvoir", souligne le communiqué.



L'UNDR réaffirme "qu'aucun de ses militants d'Abéché ne l'a quitté et se réserve le droit de saisir dans les plus brefs délais la justice."



Le parti demande à ses militants de "rester sereins" et "vigilants" face aux "multiples épreuves", et assure qu'il "fera face avec détermination aux défis politiques."