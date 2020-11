Tchad : l'UNDR dénonce un "musellement de l'opposition" à l'approche des élections

Le bureau exécutif de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a dénoncé jeudi, avec fermeté, la restriction de libertés dont sont victimes plusieurs sièges partis politiques ainsi que la Ligue tchadienne des droits de l'Homme.



Depuis le vendredi 30 octobre 2020, le siège du parti UNDR et le domicile de son président Saleh Kebzabo sont encerclés par la police, empêchant toutes activités et réunions ordinaires du parti au motif de l'application de mesures contre la Covid-19 qui interdissent le rassemblement de plus 50 personnes.



Le parti rappelle qu'il observe toujours les dispositions de cette loi et le strict respect des mesures barrières, indique Laring Baou, secrétaire national à la Communication et aux Nouvelles technologies. Il ajoute que le parti a autorisé une rencontre de 600 personnes pour le Forum national inclusif.



"Le MPS cherche très clairement à museler l'opposition afin de l'empêcher de battre sa campagne et faire obstacle à toute contestation à venir. Pourtant Deby est en pleine campagne", s'indigne le parti. Il appelle tous les citoyens à "ne pas céder à l'intimidation, à garder leur calme mais à rester fermement soudés pour les futurs actions".