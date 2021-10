Tchad : l'UNDR installe le bureau départemental des jeunes du 8e arrondissement

C'est un bureau de 25 membres présidé par Ahmed Djibrine Ahmed qui vante les "responsabilités" qu'a prises l'UNDR en participant à la transition pour déboucher sur des élections transparentes, même si le parti a été "injurié et attaqué" en dépit de sa "sage" décision.



Ces détracteurs, selon Ahmed, ont donné finalement raison au parti de la calebasse. La participation au processus de transition est "salutaire" et a renforcé le président national de l'Union des jeunes pour le renouveau (UJR), Himi Charles, installant le bureau.



Lui aussi s'est enorgueilli des missions du parti, notamment la recherche de la "quiétude perdue" et l'embellissement de l'image d'un pays où "rien ne marche".



L'UNDR dont le président Saleh Kebzabo de par "son expérience" est "l'homme qu'il faut", porte l'espoir d'un Tchad de justice. Le président de l'UJR exhorte les militants à se battre pour une "victoire éclatante aux élections de 2022".