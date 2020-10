Tchad : l'UNDR pointe de graves défaillances à la CENI et refuse "l'arbitraire électoral"

Le 1er vice-président chargé des relations extérieures et de la communication, porte-parole du parti UNDR, Celestin Topona Mocnga, a dénoncé lundi "l'amateurisme réel ou sciemment orchestré de la CENI" qui "doit être dénoncé énergiquement par la classe politique".



​Selon lui, "le fonctionnement à minima de cette institution qui gère les élections est lourd de conséquences pour les échéances futures".



Celestin Topona Mocnga remet en cause la légalité des décisions de la CENI sachant que les membres issus notamment de l'opposition, sont "exclus" de la gestion quotidienne. À ses yeux, l'ensemble des membres de la CENI ne peut pas être engagé par les décisions de l'institution.



Par exemple, à ce jour, seulement trois plénières se sont tenues tandis que l'entreprise retenue pour la révision du fichier électoral en cours n'a pas fait l'objet de débats, informe Celestin Topona Mocnga qui évoque un "contexte de confusion".



"Le Tchad court un grand risque"



"On comprend pourquoi les opérations de révision des listes électorales piétinent et sont entachées d'irrégularités et de ratés inquiétants pour les partis politiques qui se préparent à compétir dans les urnes", estime le porte-parole du parti UNDR. Il cite notamment la défectuosité des groupes électrogènes, le problème des batteries des kits d'enrôlement et d'autres outils techniques défaillants.



"Malgré l'implication effective des partis politiques dont l'UNDR, ainsi que de la société civile, dans la sensibilisation de la population pour qu'elle se fasse recenser, on constate hélas, un certain manque d'engouement de la part de celle-ci aux opérations de la CENI", ajoute Celestin Topona Mocnga. Il prévient que "le Tchad court un grand risque parce que les tchadiens n'accepteront plus l'arbitraire électoral qui les embrigade voilà bientôt trois décennies sous le règne du MPS".