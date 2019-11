Tchad : l'UNDR se réjouit de l'accord de paix à Miski

Le parti UNDR s'est félicité mardi, dans un communiqué, "de l'accord de cessation des affrontements conclu entre les forces gouvernementales et celles du comité d'autodéfense de Miski dans le Tibesti, survenu à N'Djamena la semaine dernière."



Selon le vice-président chargé des relations extérieures et de la communication, Célestin Topona Mocnga, "l'UNDR souhaite que cette fois-ci soit la bonne et réitère sa demande pour que des négociations globales, franches et courageuses soient également enclenchées par le gouvernement avec tous les politico-militaires qui opèrent dans le pays et que le peuple tchadien en soit amplement informé par le canal des partis politiques".



Le parti "redemande instamment au président Idriss Déby de privilégier l'approche pacifique en engageant des discussions avec l'opposition armée afin d'arrêter l'hémorragie des tchadiens, au lieu de chercher à appliquer systématiquement la volonté suicidaire d'une aile de son pouvoir".